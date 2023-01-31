الشمري: لن نسمح بأي ابتزاز للنساء العاملات في وزارة الداخلية

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال حضوره مؤتمر تمكين المرأة السنوي الأول أكد على دور المرأة الحقيقي في العمل"، مبينا أن "المرأة العاملة في وزارة الداخلية تشغل مكانة كبيرة ضمن خطط التطوير الاستراتيجي التي وضعتها".وبحسب البيان، أشار الوزير الى أن "وزارة الداخلية تعول كثيراً على عمل المرأة لأخذ مديات أبعد من التطور والنمو ومواكبة حركة التقدم الأمني والخدمي في الوزارة والذي يشهد الكل مراحله خلال هذه الفترة".وأكد الشمري، أن "نجاحات المرأة في وزارة الداخلية مرهونة بتنفيذ الأوامر والتوجيهات والمسؤوليات المناطة بها من أجل أحداث تغيير جذري في العمل نحو الأفضل بما يحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليه"، مشيراً الى أن "وزارة الداخلية ستعمل من جهتها على توفير جميع مستلزمات نجاح عمل المرأة في الوزارة ودعمها في تحقيق أهدافها بالوصول إلى درجات المسؤولية الإدارية والأمنية".وجدد وزير الداخلية تأكيده، أن "وزارة الداخلية لن تسمح بأي ابتزاز للنساء العاملات فيها"، مبيناً أن "المرأة تستحق أن تقود أي دائرة او مديرية ويجب أن تكون المرأة قوية قادرة على النهوض بعملها والمهام والواجبات التي تؤديها، كون المرأة لا تقل كفاءة عن أخيها الرجل".