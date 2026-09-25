الحمداني: سنوقف عمليات اعدام النخيل وتحويل الاراضي الخضراء الى جرداء قانونياً

وقال الحمداني في بيان ورد لـ ، انه "بمطرقة القانون سنوقف عمليات اعدام النخيل وسنمنح البيئة حياة اخرى".وتابع، ان "زمن تحويل الاراضي الى جرداء انتهى لغير رجعة".