التربية تنهي استعداداتها لامتحانات الدور الخاص بمشاركة 35 ألف طالب وطالبة

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وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "الوزارة أنهت استعداداتها لانطلاق الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والإعدادية / الدور الخاص للعام الدراسي 2025 – 2026، بمشاركة نحو 35 ألف طالب وطالبة، موزعين على 450 مركزا امتحانيا"..ووجه وزير التربية "بتهيئة المراكز وتنظيم الملاكات المشرفة على الامتحانات، وتنسيق الجهود مع الجهات الساندة، لضمان انسيابية الإجراءات وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة".ولفت البيان الى ان "الوزارة تتابع عبر تشكيلاتها المختصة آخر التحضيرات، وصولا إلى انطلاق الامتحانات في موعدها المحدد يوم غد السبت عند الساعة السابعة صباحا، حسب التوقيت المحلي لمدينة ".واشارت الى انه "في حال صادفت رسمية أحد أيام الامتحانات، ينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم التالي، مع اعتماد ترتيب الجدول المعلن"