بعد أكثر من 60 عاماً.. العراق يعلن نجاح زراعة محصول الصويا في البصرة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، قصي الحطاب، لـ ، إن "التجربة نُفذت في محطة أبحاث القرنة التابعة لدائرة البحوث الزراعية، ضمن نشاطات إدامة وإكثار البذور ذات الرتب العليا لمحصول الصويا في ".وأضاف أن "نجاح التجربة اعتمد على تقنيات الزراعة الذكية ومراقبة مؤشرات نمو المحصول عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب استخدام أسلوب الزراعة الحافظة".وأشار الحطاب إلى أن "التجربة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتطوير زراعة الصويا وتعزيز إنتاج البذور في العراق".