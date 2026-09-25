وزير النفط يصدر توجيهاً بشأن ازمة الوقود

وذكر بيان للوزارة، ان " ، وجه مدراء الهيئات والفروع في والمحافظات، بالتواجد الميداني المستمر في محطات الوقود، ومتابعة عمليات تجهيز المشتقات النفطية والإشراف المباشر على أداء المحطات والمنافذ التوزيعية".وأكد الوزير، حسب البيان، أن "الحضور الميداني والمتابعة المباشرة يمثلان سياق عمل ثابتاً، بما يسهم في ضمان انسيابية التجهيز، ومعالجة أي ملاحظات أو حالات طارئة بصورة فورية، والحفاظ على استقرار تجهيز المواطنين بالوقود".ولفت الى أن "فرق التفتيش والمتابعة تواصل جولاتها الميدانية اليومية لرصد المخالفات وتشخيص الملاحظات ومعالجتها، فيما تشهد محطات الوقود انسيابية في عمليات التجهيز وتوفراً مستقراً للمشتقات النفطية".