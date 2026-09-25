أجواء شتوية الاسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم المتفرقة في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضاف ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خاصة في اقسامها الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والشمالية الى أكثر من (30) كم/س مثيرة للغبار ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تبقى مقاربة في ".وتابعت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية الى أكثر من (30) كم/س مثيرة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".