حمودي للقائم بالأعمال الأمريكي: العراق ماض بتنفيذ مشروعه لتطبيق السيادة

أكد رئيس ، الخميس، مضي بتنفيذ مشروعه لتطبيق السيادة الكاملة.

وقال خلال استقباله القائم بالاعمال الامريكي في فاجن، "العراق ماضٍ في تنفيذ مشروعه الحكومي لتطبيق السيادة الكاملة تنفيذاً لأحكام الدستور العراقي وتلبية للمطلب الوطني".

وأضاف أن "العراقيين سيحتفلون بيوم الاجماع الوطني في تطبيق السيادة"، مشدداً على أن "هذا المشروع سيشمل جميع حالات انتهاك السيادة العراقية وأن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع الجميع بما يحفظ مصالحه العليا".



من جانبه، بين القائم بالاعمال الأمريكي "الرؤية البراغماتية في تجاه العراق"، مؤكداً أن "مشروع تطبيق السيادة الكاملة يتطلب وقتاً لكي يستكمل مراحله بشكل كامل"، وفق البيان.