السيد الصدر يرد على صفحات بمواقع التواصل: جلّ العراق محب لآل الصدر

وتضمن السؤال الموجه الى حول صفحات ومواقع في "اخذت على عاتقها الاساءة الى آل الصدر الكرام".وقال "كما اسلفت فإن جل محب لآل الصدر.."، مضيفا "على الجميع مقاطعة تلك الصفحات".أدناه نص رد الصدر..