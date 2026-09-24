إيقاف حركة الطيران بين إيران والعراق في مطار النجف

أفاد مصدر محلي، بإيقاف بين والعراق في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "إيقاف في بين والعراق".

وكانت الإيرانية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، عن إلغاء الرحلات من إلى اعتباراً من الليلة.

وكان الأميركي سكوت بيسنت قال، مؤخرا، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم اعتباراً من 23 أيلول الجاري، على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران.