قطع جزئي لجسر وسط بغداد

وقالت المرور في بيان، "تنوه الجهات المختصة إلى أنه سيتم إجراء أعمال صيانة على ، تتضمن قشط وإكساء الطريق، واستبدال وتصليح مفاصل الجسر".

وأضاف "تبدأ الأعمال من الساعة 11:00 مساءً اليوم ولغاية الساعة 5:00 صباحاً يوم الثلاثاء، وسيكون القطع جزئياً للطريق من جانب باتجاه ".



ودعا البيان السائقين الى "استخدام الطرق البديلة، والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على سلامتهم وانسيابية حركة السير"، مضيفا "يرجى الانتباه وأخذ الوقت الكافي للوصول إلى وجهتكم".