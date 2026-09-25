رسميا.. مطار النجف يعلن إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى إيران

وقالت في بيان تابعته "استنادا إلى التوجيهات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتباراً من الساعة 02:00 من يوم الجمعة الموافق 2026/9/25 وحتى إشعار آخر".وأضاف البيان: "يرجى اتخاذ ما يلزم وإبلاغ شركات الطيران والجهات التشغيلية ذات العلاقة، وعدم اتخاذ أي إجراءات تشغيلية تخص الرحلات المشمولة بالتوجيه خلال فتره الإيقاف".وتابع: "سيتم إشعاركم رسمياً بأي مستجدات أو توجيهات لاحقة بشأن استئناف الرحلات".