السيد الصدر يتحدث عن ظاهرة السوشيال ميديا: سلاح ذو حدين إما التسافل أو التكامل

وقال في بيان ورد لـ ، ان "ظاهرة (السوشيال ميديا) ظاهرة عجيبة .. فهي سلاح ذو حدين إما التسافل أو التكامل".واضاف ان "وقوع مثل هذه البوابة الإعلامية بين يدي الجهلة والمتربصين سيؤدي الى التسافل المجتمعي لا محالة ولعل ذلك هو الهدف الأهم لدى الغرب وهو التشتيت والتجهيل للمجتمعات الاسلامية الشرقية التي جعلت من هدفاً لا وسيلة ولاسيما مع الإغراءات المالية التي تدفع لكل ناشر بغض النظر عن المحتوى مع شديد الأسف".وتابع "أما أن تصل هذه العدوى لمن يدعي الوصل بنا آل فذلك غير مقبول على الاطلاق بل ممنوع وحرام، ومن هنا وجب رجوع الجميع الى مركزية ونظام ورقابة لكي يعكسوا صورة حسنة عنا آل الصدر فهذا واجبهم وإلا فإنهم يسيؤون إلينا ... وبذلك سنتبرأ منهم وبلا تردد".واكد ان "كل ذلك لا يعني عدم وجود (بثوث)) مفيدة وجيدة لابد من تشجيعها ومتابعتها بدقة"، داعيا المختصين الى "تشكيل لجنة رقابية واجتماعية تنفع في وتجعل من ((البثوث)) نافعة ومفيدة شخصية وعامة".