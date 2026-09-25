القبانجي: اجتماع الأمم المتحدة منبر لإلقاء كلمات والاستجابة للعقوبات على الطيران الإيراني غير صحيح

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة وتابعتها ، ان "خروج أكثر من (80) دولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لدى رئيس الكيان الصهـيوني نتنـ.ـياهو، وقد فوجئ بذلك وبدأ عليه الغضب من هذه المفاجأة وهذا المشهد يدلّل على انتصارنا في الرأي العام العالمي"، مبينا ان "ذلك اكد ان وجود الكيان غير شرعي، بل هو وجود ارهابي يعتمد على القتل والابادة".وتابع ان "اجتماع لا يصنع شيئًا فهو مجرد منبر لإلقاء كلمات دون جدوى وحتى التي أدانت رئيس الكيان واجهت عقوبات أمريكية، فهي اذن اجتماعات وقرارات دولية لا قيمة لها أمام إرادة الاستكبار العالمي".وذكر انه "ليس من الصحيح استجابة للعقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني ولا يجوز أن يفرض علينا طرف في المعركة موقفًا لا يخدم شعبنا ولا مصالحنا ولا هويتنا"، موضحا ان "استجابة العراق للعقوبات لا تخدم مصالحنا العراقية، لذا ندعو الدولة لمراجعة هذه العقوبات".