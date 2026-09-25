القبانجي: اجتماع الأمم المتحدة منبر لإلقاء كلمات والاستجابة للعقوبات على الطيران الإيراني غير صحيح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السيد الصدر يتحدث عن ظاهرة السوشيال ميديا: سلاح ذو حدين إما التسافل أو التكامل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577045-639259305303871348.webp
القبانجي: اجتماع الأمم المتحدة منبر لإلقاء كلمات والاستجابة للعقوبات على الطيران الإيراني غير صحيح
محليات
2026-09-25 | 06:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اعتبر امام
جمعة النجف
الاشرف
سماحة السيد
صدر الدين القبانجي
، اليوم الجمعة، اجتماع
الأمم المتحدة
مجرد منبر لإلقاء كلمات دون جدوى، فيما اشار الى انه ليس من الصحيح استجابة
العراق
للعقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني.
وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة وتابعتها
السومرية نيوز
، ان "خروج أكثر من (80) دولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لدى
خطاب
رئيس الكيان الصهـيوني نتنـ.ـياهو، وقد فوجئ بذلك وبدأ عليه الغضب من هذه المفاجأة وهذا المشهد يدلّل على انتصارنا في الرأي العام العالمي"، مبينا ان "ذلك اكد ان وجود الكيان غير شرعي، بل هو وجود ارهابي يعتمد على القتل والابادة".
وتابع ان "اجتماع
الأمم المتحدة
لا يصنع شيئًا فهو مجرد منبر لإلقاء كلمات دون جدوى وحتى
المحكمة الدولية
التي أدانت رئيس الكيان واجهت عقوبات أمريكية، فهي اذن اجتماعات وقرارات دولية لا قيمة لها أمام إرادة الاستكبار العالمي".
وذكر انه "ليس من الصحيح استجابة
العراق
للعقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني ولا يجوز أن يفرض علينا طرف في المعركة موقفًا لا يخدم شعبنا ولا مصالحنا ولا هويتنا"، موضحا ان "استجابة العراق للعقوبات لا تخدم مصالحنا العراقية، لذا ندعو الدولة لمراجعة هذه العقوبات".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن استعدادها لعقد اجتماع روسي أوكراني أمريكي
14:41 | 2026-09-16
الاعمار والتنمية: مشاركة العراق في اجتماعات الأمم المتحدة تعزز حضوره الدولي
08:28 | 2026-09-20
واشنطن تمنع وفد إيران المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة من التسوق
01:50 | 2026-09-18
الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة التفاهم
04:29 | 2026-07-09
صدر
الدين
صدر الدين القبانجي
المحكمة الدولية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
جمعة النجف
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للدور الثاني
محليات
36.59%
11:16 | 2026-09-24
السومرية تنشر نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للدور الثاني
11:16 | 2026-09-24
تراجع مستمر في أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
24.23%
09:28 | 2026-09-23
تراجع مستمر في أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المحلية
09:28 | 2026-09-23
الموافقة على تضمين الموازنة 150 ألف درجة وظيفية
محليات
19.96%
04:36 | 2026-09-24
الموافقة على تضمين الموازنة 150 ألف درجة وظيفية
04:36 | 2026-09-24
اليكم أسعار الدولار مع اغلاق نهاية الأسبوع
اقتصاد
19.22%
10:23 | 2026-09-24
اليكم أسعار الدولار مع اغلاق نهاية الأسبوع
10:23 | 2026-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
الأكثر مشاهدة
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
اخترنا لك
مطارا أربيل والسليمانية يعلّقان الرحلات الجوية من وإلى إيران
07:10 | 2026-09-25
السيد الصدر يتحدث عن ظاهرة السوشيال ميديا: سلاح ذو حدين إما التسافل أو التكامل
06:19 | 2026-09-25
رسميا.. مطار النجف يعلن إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى إيران
05:15 | 2026-09-25
قرار يخص تمليك الاراضي الزراعية
03:59 | 2026-09-25
أجواء شتوية الاسبوع المقبل
02:14 | 2026-09-25
قطع جزئي لجسر وسط بغداد
17:20 | 2026-09-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.