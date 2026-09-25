رئيس مجلس النجف يحذر من تداعيات حظر الطيران الإيراني على المحافظة

وقال في بيان، إن تنفيذ هذه العقوبات في ستكون له “تداعيات اقتصادية” على المحافظة، فضلاً عن انعكاساته على شرائح واسعة من المواطنين.وأشار إلى أن حظر الطيران الإيراني قد يتسبب بـ”معاناة كبيرة” للطلبة والمرضى والتجار والزائرين، داعياً إلى مراعاة التداعيات المحتملة للقرار على ومطارها الدولي.ويأتي ذلك في ظل قيود مفروضة على الإيراني في عدد من مطارات المنطقة بينها .