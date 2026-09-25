إتلاف 155 كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في كربلاء

وقالت الدائرة في بيان، إن "فرق الرقابة الصحية في قطاع المركز نفذت، أمس الخميس، حملة تفتيشية شملت محال القصابة وبيع اللحوم المحلية والمستوردة في وعدد من الأحياء والأسواق".وأضافت أن "الحملة، التي شاركت فيها جهات أمنية ورقابية، تضمنت فحص اللحوم ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتأكد من خضوع اللحوم المحلية للفحص والذبح في المجازر المجازة".وأشارت إلى أن "الكميات المخالفة ضُبطت وأُتلفت بموجب محضر أصولي، وفق الضوابط الصحية النافذة، في إطار الجهود الرامية للحد من تداول المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وحماية صحة المواطنين".