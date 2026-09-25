القضاء يصادق على هويات 25 مفقوداً عُثر على رفاتهم في مقابر جماعية بنينوى



أعلنت رئاسة ، اليوم الجمعة، المصادقة على 25 وثيقة هوية لمفقودين عُثر على رفاتهم في عدد من المقابر الجماعية بالمحافظة.

وقالت المحكمة في بيان، إن "المصادقة جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفنية وإجراء فحوصات المطابقة الوراثية (DNA) من قبل دائرة الطب العدلي، والتي أثبتت تطابق الرفات مع ذوي المفقودين".



وأضافت أن "وثائق الهوية تمثل دليلاً رسمياً لإثبات هوية الضحايا ووفاتهم، وتتيح استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار شهادات الوفاة والقسام الشرعي، فضلاً عن ضمان الحقوق القانونية المترتبة لذويهم وفقاً للقانون".