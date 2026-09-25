الكشف عن العائق امام تفعيل التكسي النهري في بغداد

وقال الوزارة ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الزوارق المخصصة للمشروع تحتاج إلى أعماق مائية محددة، فيما تتوقف أنظمة الأمان فيها تلقائياً عند عدم توفر العمق المطلوب.وأضاف أن الوزارة وفرت عدداً من الزوارق والمراسي، فيما توجد حالياً حركة محدودة بين ومرسى ، مشيراً إلى أن المشروع يشهد فاعلية أفضل في بسبب ملاءمة الأعماق والمناسيب.وبيّن أن الوزارة تنسق مع لمعالجة الملف، في ظل تأثيرات التغيرات المناخية وانخفاض الخزين المائي في .