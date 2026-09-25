انتحار طالب في أحد الأحياء الشمالية بالنجف

وذكر المصدر لـ ، انه "تم تسجيل حالة انتحار لطالب في المدرسة بأحد الأحياء الشمالية بالنجف".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول الدوافع او الاسباب لاقدام الطالب على الفعل.