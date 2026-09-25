آل ميرزا يؤكد استمرار الأعمال بمشروع مجاري البشائر في واسط

وقال آل ، خلال متابعته المباشرة لسير العمل، وفق بيان ورد لـ ، إن "الملاكات الهندسية والفنية تواصل تنفيذ المشروع بوتيرة متصاعدة"، مؤكداً "أهمية إنجاز الأعمال وفق المواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية المحددة".ولفت الى انه "يُعد مشروع مجاري البشائر من المشاريع المهمة في ، إذ يتضمن تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي والأمطار، إلى جانب إنشاء محطة رفع مشتركة ومد خطوط الدفع".وأكدت للمجاري "حرصها على إكمال المشروع وإدخاله حيز الخدمة، بما يسهم في تحقيق أهدافه وخدمة أهالي المحافظة".