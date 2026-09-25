القبض على متهم بالاعتداء على طفل في بغداد

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من استخبارات الفوج الرابع ضمن اللواء 30 في هيئة الحشد الشعبي، وبالتنسيق مع قوة من مركز شرطة آشور، تمكنت من إلقاء القبض على متهم ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق اعتداءه بالضرب على طفل بصورة عنيفة".
واضاف البيان ان "العملية جاءت عقب رصد ومتابعة المقطع المتداول، واستحصال الموافقات القضائية اللازمة لتنفيذ أمر الاعتقال، حيث تحركت القوة وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم".
واشار إلى انه "عقب إتمام الإجراءات الأصولية، جرى تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه قانونياً".