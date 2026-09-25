خبر سار للعراقين.. الشتاء قادم الاثنين المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تشير توقعات للانواء الجوية والرصد الزلزالي ان نماذج الطقس المستلمة لدى تبين تأثر البلاد، أعتباراً من يوم الاثنين الموافق 28 أيلول 2026 بكتلة هوائية معتدلة الحرارة قادمة من جنوب أوروبا يرافقها أنخفاض تدريجي في درجات الحرارة في معظم مدن البلاد".واضافت، انه "تسهم هذه الكتلة في أجواء أكثر أعتدالاً خلال ساعات النهار مع إحساس أوضح بالبرودة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر ولا سيما في المناطق الشمالية والغربية والمناطق الصحراوية".وذكرت، انه "يمثل هذا التغير أنتقالاً تدريجياً نحو أجواء خريفية أكثر اعتدالاً وتراجع وطأة الحرارة التي سادت خلال الفترة الماضية".