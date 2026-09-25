القبض على شبكة متورطة بتهريب الدولار وغسل الأموال في النجف الأشرف

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز الاستخبارات المختصة، من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والمتابعة المستمرة لشبكات تهريب الدولار والمضاربة به وعمليات غسل الأموال، من إحباط نشاط شبكة تعمل تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في الأشرف".وجاءت العملية "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركات متخفية تعمل بإجازة منفذ، وتقوم بجمع الدولار من بعض أصحاب محال الصيرفة والمواطنين وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن تنفيذ حوالات مالية غير قانونية ومخالفة للضوابط خارج البلاد وإلى وباقي المحافظات".ولفتت الى انه "عد متابعة المعلومات والتحقق من صحتها، جرى استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل بإشراف مباشر، ونصب كمين محكم، بالتزامن مع رصد عملية مالية تنفذها تلك الشركات الوهمية".واكملت، انه "نفذت القوة الأمنية عملية نوعية أسفرت عن مداهمة شركتين وإلقاء القبض على عدد من المتهمين".واشارت الى انه "أسفرت العملية عن ضبط مبلغ كبير يقدر بأكثر من نصف مليون دولار، بواقع 55 رزمة، أي ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن ضبط كمية من المصوغات الذهبية والفضية، وعدد من الحاسبات والأجهزة المستخدمة في نشاطهم غير القانوني".وتابعت: "وبعد التعمق في التحقيق واستنطاق المتهمين، اعترفوا صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً، بإشراف المختصة".