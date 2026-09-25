الاطاحة بمنفذ الكتابات الداعشية في ديالى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "في عملية استخبارية نوعية وسريعة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على منفذ كتابات تحمل شعارات تنظيم الإرهابي، بعد ساعات قليلة من قيامه بكتابتها على جدران أحد الجوامع والمباني المحيطة به في قضاء هبهب بمحافظة ".وتابعت، انه "جاءت العملية بعد متابعة استخبارية ورصد فني دقيق، أسهما في تحديد هوية المتهم والوصول إليه بوقت قياسي، وإحباط محاولة تهدف إلى إثارة الخوف وزعزعة الأمن بين المواطنين".وأشارت المعلومات الأولية إلى أن "الحادثة وقعت على خلفية خلافات شخصية، فيما تبين أن أحد أقارب المتهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من ".