بوادر الشتاء تقبل.. حرارة منخفضة عدة درجات وامطار رعدية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً على العموم مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقة الوسطى مع تواجد بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".وذكرت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".