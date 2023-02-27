مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته الاعتيادية الى يوم السبت المقبل".وصوت المجلس خلال الجلسة على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۸ الى جلسة يوم السبت المُقبل".كما صوت المجلس على "تشكيل لجنة خبراء مختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فيما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٥".وانهى المجلس خلال الجلسة "تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية".كما انهى "تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية".