الداخلية تفتح باب التقديم لمعهد إعداد مفوضي الشرطة وتنشر رابط التقديم

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " فتحت باب التقديم للدورة الثالثة عشر لمعهد إعداد مفوضي الشرطة للذكور فقط) على الرابط (Moi.gov.iq) للراغبين بالتقديم وفق الشروط والضوابط المدرجة وحسب المادة (11) من قانون المعهد أعلاه رقم (21) لسنة 2023 الخريجي الدراسة المتوسطة للأعوام (2022-2023 و2023-2024 و2024-2025 و2025-2026، ولجميع المحافظات عدا محافظات ولمنسوبي وزارتنا من سكنة إقليم لمدة (7) سبعة أيام للفترة من ( 21 تموز 2026، ولغاية 27 تموز 2026".ودعت الوزارة "الشباب الواعي الراغبين بالتقديم وفقا للشروط الآتية:أولاً : الشروط والضوابط القانونية المطلوبة للتقديم۱. عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة٢. حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل.٣. لا يقل عمره عن (16) ست عشرة سنة ولا يزيد على (21) إحدى وعشرين سنة (للمدنيين) ( ويجوز قبول منسبي في قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد على (23) ثلاث وعشرين سنة من تاريخ فتح الاعلان٤. ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا للاختبارات المقررة.ه. ان يكون طوله ( 160 سم ) فاكثر ومحيط صدره (70) سم فأكثر٦. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.٧. يقدم الطالب بعد الموافقة على قبوله كفالة مالية في حال فصله من المعهد أو عند أخلاله بأحد الشرطين التاليين استنادا للمواد (13/ أولا) من قانون المعهد والمادة (39 / خامسا من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011أ. أتمام الدراسة في المعهد .ب. الخدمة بعد التخرج لمدة (6) سنوات .٨. يلغى قبول الطالب إذا لم يقدم التعهد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ ما لم يقدم عذرا مشروعا وذلك استنادا لأحكام المادة ( 13 / ثانيا) من القانون أعلاه .٩. لا يقل معدل التقديم عن (65) خمسة وستون بالمائة باستثناء أبناء الضباط والمنتسبين.١٠. أن يتعهد الطالب المقبول بالعمل في كافة أنحاء جمهورية وكافة تشكيلات .۱۱. على المتقدمين من ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد استشهاد ذويهم (الدرجة الأولى من أو من مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية۱۲. على المتقدمين من أبناء الضباط المستمرين والضباط المتقاعدين والمنتسبين المستمرين بالخدمة تقديم ما يؤيد كون والده ضابط أو منتسب في وزارة الداخلية ويكون معيار المفاضلة بينهم حسب القدم العسكري لإبائهم وليس على المعدل الدراسي .۱۳. قبول أبناء العاملين في وتوابعها في الدورة الثالثة عشر المعهد إعداد مفوضي الشرطة وبنسبة (3) وبغض النظر عن محافظة السكن .ثانياً : سوف يتم اعتماد النسب السكانية لكافة المحافظات لسنة (2025) وحسب ما جاء بكتاب - للاحصاء ذي العدد (3848/1/1/3/1) 8 حزيران 2026.ثالثا : سيتم توزيع حصص الفئات ذوي الشهداء - أبناء الضباط ومنتسبي وزارتنا المستمرين بالخدمة والمتقاعدين - الأقليات) حسب القوانين والضوابط والشروط المعمول بها في وزارة الداخلية .رابعا : يتم اعتماد الاستمارة الكترونية في عملية التقديم ويلزم الطالب بملء الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة.ملاحظات مهمة1. يجب ذكر المعدل الدراسي والمجموع (رقماً) بصورة دقيقة مطابق للوثيقة المرفقة وبعكسه يهمل طلب المتقدم مثال ذلك (77.9-75ز25)٢. يجب أن تكون المعلومات المدخلة في استمارة التقديم متطابقة مع المستمسكات الثبوتية للمتقدم وفي حالة اختلاف هذه المعلومات يهمل الطلب٣. سيتم تبليغ من تتوفر فيه شروط وضوابط بمكان وتاريخ المراجعة لغرض إجراء الاختبارات المقررة الفحص الطبي - اللياقة البدنية الاختبار النفسي - المقابلة عن طريق إرسال الرسائل على أرقام الهواتف .٤. على المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم .ه . للاستفسار الاتصال على الرقم المختصر لمديرية التطوع أثناء الدوام الرسمي ( 590) لجميع شبكات الاتصال .المستمسكات والوثائق المطلوبة عند المراجعة1. الوثيقة المدرسية للطالب مصدقة من إدارة المدرسة ومديرية تربية المحافظة حسب الأصول (أصل وصورة) عدد (4) مع رفق التقرير الالكتروني (الباركود) .٢. للطالب المتقدم ولوالديه (أصل وصورة) عدد 4بطاقة السكن وتأييد سكن (أصل وصورة) عدد 4٤. صور للطالب المتقدم عدد 20ه. على المتقدمين من الفئات التالية ذوي الشهداء - أولاد شهداء وزارتنا ، ذوي السجناء السياسيين - أبناء الضباط ومنتسبي وزارتنا المستمرين بالخدمة والمتقاعدين - الأقليات تقديم ما يؤيد ذلك من قبل الجهات المختصة.٦. على المتقدم عند التبليغ بالمراجعة جلب فايل مانيلا عدد 4 + حافظة نايلون عدد 1 ( طباكة ).