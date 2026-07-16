التعليم تصدر أمراً وزارياً بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا والأوائل

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ ، إنها "أصدرت أمراً وزارياً بتعيين عدد من حملة الشهادات العليا والأعلى ملاك ".ودعت الوزارة، بحسب البيان، "المشمولين بالتعيين والمنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المركز الإرشادي في لاستكمال إجراءات ، وذلك خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل اعتباراً من تاريخ نشر أمر التعيين في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة".وأشارت الوزارة إلى أن "أمر التعيين وأسماء المشمولين منشورة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي".