الكهرباء: توقف إمدادات حقل دانة غاز قد يفقد المنظومة 1400 ميغاواط

وقالت الوزارة في بيان، إن استمرار توقف الإمدادات قد يؤدي إلى فقدان نحو 1400 ميغاواط من القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية الوطنية.وأضافت أنها "باشرت باتخاذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة، وإعداد خطة طوارئ لإدارة المنظومة، من خلال إعادة توزيع الأحمال وتشغيل جميع الوحدات التوليدية المتاحة، بهدف تقليل تأثير النقص المتوقع في الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية".وأكدت الوزارة "استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تطورات الموقف وضمان عودة الوحدات التوليدية إلى العمل بطاقتها الطبيعية".ودعت المواطنين، إلى "التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مستجدات عبر منصاتها الرسمية".