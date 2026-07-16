كركوك.. تقليص الدوام الرسمي حتى نهاية آب

وبحسب التوجيه، سيكون الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً، على أن يبدأ العمل بهذا التوقيت ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 31 آب المقبل.ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تأثير موجات الحر والحفاظ على سلامة الموظفين.