أنباء عن الحكم بالسجن سنتين بحق محمد الكربولي

وذكر مصدر قضائي لـ " "، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق النائب ، بعد إدانته بتهمة الرشوة.ويأتي هذا الحكم -وفقاً لما يتم تداوله- في سياق ملفات قانونية سبق أن وُجهت فيها اتهامات للنائب، إذ كانت قد طالبت في وقت سابق برفع الحصانة عنه لاستكمال التحقيقات في تهم منسوبة إليه ضمن قضايا فساد إداري.وفي حين تتقاطع هذه الأنباء في الأوساط السياسية، لا تزال الجهات الرسمية تلتزم الصمت، ولم تعلن حتى الآن عن تفاصيل منطوق الحكم أو حيثياته بشكل رسمي، كما لم يصدر أي توضيح من المعني لتأكيد أو نفي صحة هذه المعلومات.