الصحة: الإحصائية الأولية لحادث دهس البصرة تبلغ 9 وفيات و12 إصابة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، إن "الحصيلة الأولية للحادث بلغت 9 حالات وفاة على الأقل، و12 إصابة"، لافتاً إلى أن يتابع بشكل مباشر الحالة الصحية للمصابين، بحسب .وأضاف البدر أن "الوزير وجّه باستنفار في المحافظة وتسخير كافة الإمكانات الطبية وفرق الإسعاف لتقديم الرعاية العاجلة، مع التأكيد على متابعة أوضاع المصابين وتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لضمان علاجهم".