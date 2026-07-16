قائممقام المقدادية: مشروع المجاري لم يُحال إلى التنفيذ حتى الآن

وقال حسن، خلال لقائه مدير عام للمجاري، آل ، إن "مشروع مجاري لم يُحل إلى التنفيذ من الأساس"، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.وأضاف أن "المشروع تأخر لمدة طويلة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد"، معربا عن أمله في "إحالته إلى التنفيذ قريباً خدمةً لمواطني قضاء المقدادية".