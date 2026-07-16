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قائممقام المقدادية: مشروع المجاري لم يُحال إلى التنفيذ حتى الآن
محليات
2026-07-16 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
69 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
كشف قائممقام قضاء
المقدادية
، زيد إبراهيم حسن، اليوم الخميس، عن مستجدات مشروع مجاري المقدادية في
محافظة ديالى
.
وقال حسن، خلال لقائه مدير عام
المديرية العامة
للمجاري،
عماد توفيق
آل
ميرزا
، إن "مشروع مجاري
المقدادية
لم يُحل إلى التنفيذ من الأساس"، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
وأضاف أن "المشروع تأخر لمدة طويلة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد"، معربا عن أمله في "إحالته إلى التنفيذ قريباً خدمةً لمواطني قضاء المقدادية".
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