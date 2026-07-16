للدراستين الصباحية والمسائية.. المستنصرية توزع حصص القبول للعام الجديد

وقال رئيس صفاء تقي ، إن خطة القبول للدراسة الصباحية، تضمنت قبول ثمانية آلاف و719 طالباً من مرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي وتوزيعهم بين كليات الجامعة وبحسب الطاقة الاستيعابية المحددة لكل منها. وتابع أن توزيعهم سيكون بواقع 720 طالباً بين كليات العلوم، و1090 طالباً في ، إضافة إلى 900 في ، و750 ضمن ، علاوة على 1050 في ، و600 ضمن السياحية، إضافة إلى 2450 طالباً في كلية التربية الأساسية.وبشأن القبول بالمجموعة الطبية، أوضح العيساوي أنه تم قبول 250 طالباً في ، و150 في ، إضافة إلى 200 طالب في ، أما فتم قبول 150 طالباً فيها، موضحاً أن القبول في الدراسة الصباحية شمل أيضاً 160 طالباً في كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية، و49 في العلوم السياسية، إضافة إلى 200 طالب في .في الشأن ذاته، كشف مدير والاتصال الحكومي في الجامعة الدكتور حمدي الكلي عن أن خطة القبول للدراسة المسائية لكليات الجامعة، شملت قبول سبعة آلاف و279 طالباً وطالبة، موزعين بواقع 560 في كلية العلوم، و990 في الهندسة، و900 في والاقتصاد، إضافة إلى 750 في كلية الآداب، و1050 في كلية التربية، و600 في العلوم السياحية، و2020 في التربية الأساسية، علاوة على 160 في التربية البدنية والعلوم الرياضية، و49 في العلوم السياسية، إضافة إلى 200 طالب في كلية القانون.وبين أن خطة القبول ستكون ضمن شروط وسياقات المعدل لكل كلية ولكل دراسة سيتم إعلانها عند انطلاق خطة القبول فعلياً، منوهاً بأن الجامعة بدأت تستعد للعام الدراسي المقبل، من خلال منح الترقيات العلمية إلى مرتبة الأستاذية لعدد من المشمولين في الجامعة وبحسب استحقاقهم العلمي والوظيفي، بما يعزز المسيرة الأكاديمية والبحثية فيها، مع تحديث المناهج الدراسية، إضافة إلى توسيع تطبيقات في البرامج الأكاديمية والبحث العلمي، بما يواكب التحولات التقنية الحديثة.