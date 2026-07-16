العدل تعلن انجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان

الوزارة ذكرت في بيان، ان المشروع يأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وبالتزامن مع اعتماد نظام الأتمتة في دوائر ، بما يسهم في تحديث البيئة القانونية المنظمة لعمل الدوائر وتطوير إجراءاتها بما ينسجم مع .وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة جاءت نتيجة المتابعة المباشرة من قبل معالي وزير العدل د. والتي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز ويعزز دقة وشفافية معاملات التسجيل العقاري.