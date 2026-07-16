مشروع للنفايات الصلبة في بغداد

وقال معاون البيئة والمخلفات الصلبة في الأمانة كريم عذاب، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المشروع الذي سيشمل معظم الـ 14 التي بحاجة إلى تطوير بناها التحتية، تتضمن أعماله تأهيل المحطات التحويلية المكبسية المنشأة سابقاً فيها، برفع طاقتها من 500 إلى 1000 طن يومياً، مع اعتماد نظام بيئي مغلق ينسجم مع المعايير البيئية الوطنية والعالمية".وأضاف أن "المشروع يشمل أيضاً تأهيل المطامر البيئية الحالية وجعلها مستوفية للاشتراطات العالمية، مع إنشاء آخر جديد ضمن موقع سيحدد لاحقاً بالتعاون مع فريق للبنك الدولي"، منوهاً بأن "المشروع يعتمد رؤية متكاملة لإدارة النفايات، تبدأ بمرحلة الجمع ثم النقل وصولاً إلى المعالجة، وعبر مطامر بيئية أو تأهيل واستكمال مشاريع الأمانة الخاصة بالقطاع".وكشف عذاب أن "الأمانة تتجه نحو الاستثمار نظراً لما يتطلبه المشروع من تخصيصات مالية كبيرة، كما أنه نهج عالمي معمول به"، مشيراً إلى "وجود مشروع استثماري لمعالجة ثلاثة آلاف طن من النفايات يومياً بمنطقة النهروان".وأكد أن "الفرصة الاستثمارية الخاصة به ستعلن قريباً بعد استكمال إجراءات تخصيص الأرض"، لافتا الى أن "دور يتمثل بتمويل المشروع، والإشراف الفني، وبناء قدرات ملاكات أمانة الفنية، مفصحاً عن أن كمية النفايات الصلبة التي تنتجها بغداد حالياً، ما يناهز العشرة آلاف طن يومياً، مع توقعات باستمرار ارتفاعها نتيجة النمو السكاني الذي تقدر نسبته بنحو 2.5 بالمئة سنوياً".وأكد معاون مدير عام والمخلفات الصلبة، ان "اسهام المشروع بالحد من التلوث البيئي عبر اعتماد أساليب حديثة تقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كغاز ثاني أكسيد الكربون والميثان وكبريتيد الهيدروجين، فضلاً عن تجهيز آليات تخصصية جديدة لجمع ونقل النفايات بدل نظيرتها الحالية المتهالكة، اسهاماً بتحسين الواقع البيئي للعاصمة".