مصرع عامل إيراني بحريق داخل مشروع مجاري في النهروان شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع داخل 5 كرفانات تستخدم للسكن في موقع عمل تابع لمشروع مجاري ناحية النهروان"، مبيناً أن "الحريق أسفر عن وفاة عامل إيراني الجنسية في الحال".وأضاف المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن تسرب للغاز داخل الكرفانات"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع لإخماد الحريق ونقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".