ضبط مدير عام توزيع المنتجات النفطية في النجف بتهمة تزوير أراضٍ بـ15 مليار دينار

وقال المصدر لـ ، إن "قوة أمنية تمكنت من ضبط المسؤول المذكور لوجود مخالفات إدارية وعمليات تزوير واسعة"، مبيناً أن "القضية تتعلق بتوزيع 787 قطعة أرض، قُدرت قيمتها بنحو 15 مليار دينار عراقي".وأضاف المصدر أن "عملية الضبط جاءت بعد رصد تجاوزات في سياقات توزيع الأراضي"، مشيراً إلى أن "الجهات التحقيقية باشرت إجراءاتها القانونية بحق المدير الموقوف لتدقيق كافة الأوليات المتعلقة بملف التوزيع".