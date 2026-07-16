بالوثيقة.. التربية توضح آلية نقل الطلبة إلى مدارس المتفوقين

وكرت التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الطلبة الحاصلين على معدل (90%) فأعلى والراغبين بالنقل من المدارس الثانوية العامة إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات، تتم إجراءات نقلهم بموافقة وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وبحسب الطاقة الاستيعابية لتلك المدارس".نص الوثيقة دناه: