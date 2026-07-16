الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا حادثة الدهس في البصرة

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح أوردته ، إن "الحصيلة النهائية لضحايا حادثة الدهس في بلغت 9 وفيات و13 إصابة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الطبية اللازمة قد اتُخذت لجميع المصابين فور وصولهم إلى المستشفيات".وأضاف البدر أن "8 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج اللازم في ، أحدهم يرقد في حالة حرجة"، مؤكداً استنفار الكوادر الطبية لتقديم الرعاية الكاملة للمصابين.