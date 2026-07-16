الموانئ والنفط تؤكدان: العمليات مستمرة والناقلة المستهدفة خارج نطاقنا الجغرافي

– محليات



أكدت لموانئ ، اليوم الخميس (16 تموز 2026)، أن الطائرة المسيرة التي سقطت على إحدى الناقلات النفطية حدثت خارج النطاق الجغرافي للموانئ العراقية، نافيةً وجود أي تأثير للحادث على عملياتها.



وذكر مصدر في الشركة إن "السفينة التي تعرضت لطائرة مسيّرة مجهولة في المياه الإقليمية، كانت خارج نطاق الموانئ العراقية". وأكد المصدر، أن "عمليات التفريغ والمناولة داخل الموانئ العراقية مستمرة من دون أي توقف".

وفي السياق ذاته، قطعت الشك باليقين بشأن الأنباء المتداولة حول توقف الصادرات النفطية، حيث أكد المتحدث باسم الوزارة، سليم ، أن "الأنباء التي تناقلتها بعض الصفحات والقنوات بشأن توقف عمليات تحميل النفط العراقي من الموانئ الجنوبية، نتيجة سقوط مسيرة على إحدى ناقلات النفط، هي أنباء غير صحيحة".



وشدد الركابي، على أن "عمليات تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمرة دون أي توقف"، موضحاً أن " (سومو) ما تزال تُجري تحقيقاً فنياً في واقعة سقوط جسم غريب على إحدى الناقلات، وسيتم إعلان النتائج فور اكتمال التحقق"، بحسب ما نقلت .