التعليم تصدر تنويهاً بشأن النقل والاستضافة لـ2026 / 2027

وذكر بيان للوزارة، ان "أن التقديم الى استمارة النقل والاستضافة للسنة الدراسية 2027/2026، متاح إلكترونيا عبر تطبيق (HEPIQ)".وأشارت إلى ان التقديم يستمر الى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2026/8/13.التقديم على طلب النقل:التقديم على طلب الاستضافة: