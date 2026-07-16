التربية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي

وقالت الوزارة - بحسب -، إن "عمليات التصحيح والتدقيق لا تزال مستمرة في مراكز الفحص التابعة للجنة الدائمة للامتحانات حتى هذه اللحظة”، موضحة أن “الوزارة لم موعد محدد لإعلان نتائج السادس الإعدادي".وأكدت أن "النتائج ستكون جاهزة خلال الأسبوع المقبل بشكل عام"، مشيرة إلى أنها "ستُعلن بالطريقة نفسها التي أُعلنت بها نتائج الثالث المتوسط، عن طريق الأرقام السرية".