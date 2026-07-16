رئيس اركان هيئة الحشد يبحث مع محافظ كربلاء استعدادات زيارة الاربعين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ان"محافظ استقبل رئيس أركان هيئة ومدير عام مديرية الجهد الخدمي والهندسي احمد ، ومدير أمن في كربلاء المقدسة في لقاءٍ رسمي جرى بمبنى ديوان المحافظة".واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة المحلية وهيئة ، ولا سيما الاستعدادات الجارية لاحياء أربعينية الامام الحسين (ع)".وأكد الجانبان "أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية وهيئة الحشد الشعبي، لاستقبال ملايين الزوار من داخل وخارج لاحياء هذه المناسبة المليونية".واكد "استعداد كافة تشكيلات الحشد الشعبي للمشاركة في الخطة الامنية والخدمية الخاصة بالزيارة"، مشيرا إلى ان "الجهد الخدمي سيباشر عمله في اسناد الدوائر الخدمية وسيستمر عمله إلى ما بعد زيارة أربعينية الامام الحسين (ع)".