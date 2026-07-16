التعليم العالي تعلن نتائج القبول الأولي لطلبة الدراسات العليا



أعلنت ، اليوم الخميس، نتائج الأولي لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 2027/2026.





وبينت الدائرة أنه "بعد تطبيق واستبعاد الموظفين غير المصرح لهم بالتقديم ثم الإعلان رسميًا عن إشغال المقاعد المخصصة للقبول".



وأشارت إلى أن "باب الاعتراض على نتائج الأولي سيفتح يوم الأحد الموافق 2026/7/19، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2026/7/21، وذلك استنادًا إلى التخويل الأصولي الممنوح لمدير عام دائرة البحث والتطوير بإدارة عملية التقديم والقبول، وإقرار الآليات اللازمة لمعالجة نتائج القبول والتوقيتات المرتبطة بها". وذكرت دائرة البحث والتطوير في بيان، أن إعلان النتائج تم عبر منظومتها الرسمية للدراسات العليا ( https://pga.mohesr.gov.iq ).وبينت الدائرة أنه "بعد تطبيق واستبعاد الموظفين غير المصرح لهم بالتقديم ثم الإعلان رسميًا عن إشغال المقاعد المخصصة للقبول".وأشارت إلى أن "باب الاعتراض على نتائج الأولي سيفتح يوم الأحد الموافق 2026/7/19، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2026/7/21، وذلك استنادًا إلى التخويل الأصولي الممنوح لمدير عام دائرة البحث والتطوير بإدارة عملية التقديم والقبول، وإقرار الآليات اللازمة لمعالجة نتائج القبول والتوقيتات المرتبطة بها".