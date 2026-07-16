رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في تعزيز الاستقرار وإنهاء أي وجود للسلاح خارج سلطة الدولة

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح ، عقد في مدينة هيوستن الأمريكية، جلسة مباحثات في مقر شركة كي بي آر/ KBR متعددة النشاطات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، بحضور السادة وزيري النفط والكهرباء، ورئيس في مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين، والسفير العراقي في ".وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، "الأولويات التي تتبناها الحكومة ورؤيتها للتنمية والإصلاح الاقتصادي، عبر استهداف رفع مستوى الإنتاج النفطي، وتعزيز قدرات في مجال التصدير عبر منافذ متعددة، وتوسعة طاقة التكرير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية والكيمياوية المتنوعة والغاز".وبين أن "البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت بمستوى يؤهلها لاستقبال الإسهامات والحلول التكنولوجية، وشراكات التمويل من الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات".واستعرض الزيدي "عدداً مهماً من الفرص المتميزة المتاحة للاستثمار في مجالات الطاقة، والتعدين، واستغلال المزيد من ميادين الثروة الطبيعية، إضافة إلى سعة مجال الخدمات واستيعابها متطلبات شعبنا وما نواجهه من تحديات".وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "الحكومة ماضية في تعزيز الاستقرار، وإنهاء أي وجود للسلاح خارج سلطة الدولة بحلول نهاية أيلول القادم، فضلاً عن استعداد الحكومة لتخصيص أراضٍ للمنشآت الصناعية والبتروكيمياوية الاستثمارية على مسار الأنابيب الاستراتيجية لنقل النفط، بالتوازي مع مسار ، من أجل اختصار الوقت وتسهيل العمل والإنتاج، واستكمال شبكات الأنابيب الناقلة، وتطوير الطاقات البشرية واستقطاب وتطوير الخبرات الوطنية".