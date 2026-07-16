22 بين متوفي ومصاب.. ذوو ضحايا حادث البصرة يحمّلون المعنيين بالخدمات المسؤولية ويطالبون بمحاسبة المتسبب

وحصلت على فيديو لذوي الضحايا أمام دائرة الطب العدلي لتوديع جثامين ذويهم وسط أجواء من الحزن، فيما طالبوا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.وقال ، عم أحد الضحايا، إن “ضحايا الحوادث باتوا أكثر من ضحايا الإرهاب”، مشيراً إلى أن “الشوارع غير منظمة، فضلاً عن السرعة الزائدة وعدم جاهزية الطرق”.من جانبه، دعا ساجد، وهو أحد أقارب الضحايا، إلى إنزال أقسى العقوبات بحق المتسبب بالحادث"، مؤكداً أن “تكرار هذه الحوادث يستوجب إجراءات رادعة حتى لا تتكرر المأساة”.بدوره، قال النجدي، عم أحد الضحايا، إن الأهالي “يعيشون معاناة يومية بسبب الحوادث”، عازياً ذلك إلى “الفساد المالي والإداري، وسوء الطرق، وغياب المراقبة والمطبات المرورية”.كما طالب ، وهو أحد أقارب الضحايا، محافظ بإنشاء طريق خاص بالزائرين المتوجهين إلى ، داعياً إلى تنظيم حركة السير وفتح الطرق أمام الزوار.وكان حادث الدهس قد وقع فجر الخميس على الطريق الذي يسلكه الزائرون المتوجهون إلى لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية، بعد أن فقد سائق مركبة السيطرة على سيارته، فيما أفادت تقارير إعلامية بأنه كان يقودها تحت تأثير الكحول.وأعلنت أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 9 وفيات و13 إصابة، مبينة أن 8 مصابين ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم حالة حرجة، فيما أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام