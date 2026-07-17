لهيب الحر يشتد غداً السبت.. 6 محافظات تلامس الـ50 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً في عموم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في "، مبينة أن "يوم الاحد سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "الاثنين القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".