"أزمة طاقة" في كردستان.. انخفاض الإنتاج بـ2500 ميغاواط بعد توقف "كورمور"

وذكر بيان مشترك لوزارتي الكهرباء والموارد الطبيعية في الإقليم، أن شركة "دانا غاز" اضطرت لوقف إنتاج الغاز الطبيعي من حقل كورمور، الأمر الذي أدى إلى توقف إمدادات الغاز عن محطات توليد الطاقة، مما تسبب بخسارة كبيرة في قدرة التوليد الإجمالية.وفي سياق مواجهة الأزمة، اتخذت حكومة الإقليم خطوات عاجلة شملت تشكيل فريق مشترك من الوزارتين لضبط توزيع الطاقة المتاحة على المحافظات والإدارات المحلية، مع التأكيد على أن فرق التحكم تراقب الوضع باستمرار لإعادة تنظيم إنتاج ونقل الكهرباء.وعلى صعيد متصل، طمأنت الوزارة المواطنين بعدم حدوث أزمة غاز، مشيرة إلى أن وزير الموارد الطبيعية في الإقليم استحصل على موافقة لتوفير احتياجات الأسر اليومية، مؤكدة البدء بإرسال ناقلات الغاز إلى مدن ومحافظات الإقليم فوراً، مع التشديد على تكثيف الجهود لاستئناف العمل في حقل كورمور بأسرع وقت ممكن.وأضاف أن "وزير الكهرباء والقائم بأعمال وزير الموارد الطبيعية عين فريقاً مشتركاً من الوزارتين للسيطرة على الوضع وتوزيع كمية الكهرباء على المحافظات والإدارات المحلية، ولتوزيع كمية الكهرباء المنتجة من مختلف محطات توليد الطاقة".