لمدة 4 أيام.. قطع جسر السنك وسط بغداد

أفادت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، بقطع جسر السنك وسط العاصمة بغداد، لمدة أربعة أيام.

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لوجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد سيتم قطع جسر السنك من الكرخ باتجاه الرصافة".



وأضاف البيان، أن القطع سيكون "ابتداءً من اليوم ولمدة أربعة أيام لغرض تبديل المفصل الحديدي".