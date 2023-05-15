متلبـّساً بالـرشــوة.. ضـبط أستاذ فـي جـامعـة نينـوى

الدائرة ذكرت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى حي الحدباء في مدينة الموصل، قام بضبط أستاذٍ في كليَّة القانون - جامعة نينوى أثناء تسلُّمه مبلغاً يُقدَّرُ بـ(500) دولار (رشوة) سبق أن طلبه من إحدى الطالبات في مرحلة الماجستير؛ لقاء إنجاز تقريرٍ خاصٍّ بدراستها"، لافتةً إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق القرار (160 لسنة 1983)".وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، وبناءً على رصد الفريق الميدانيِّ الثالث في مُديريَّة تحقيق نينوى، تمَّ "ضبط مُوظَّفٍ في جمعيَّة المُستقبل التعاونيَّة للإسكان، على خـلفيَّة تـقـطـيع وبيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملـوكةٍ للـدولـة، خـلافاً للقانون ودون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة"، لافتةً إلى أنَّ "المساحة الكليَّة للأراضي المُتجاوز عليها بلغت قرابة (30) دونماً بمبلغٍ إجماليٍّ يصل إلى (4,750,000,000) مليارات دينارٍ".وتابعت: "ضبط خلال العمليَّة صور قيد العقارات، وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف، مُنوّهةً بأنَّ قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً لأحكام المادة (340) من ق.ع.ع".